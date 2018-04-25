На Майорці заборонять здавати квартири туристам

Місцеві мешканці незадоволені зростаючими через туризм цінами.

Іспанське курортне місто Пальма на острові Майорка з червня заборонить власникам квартир здавати житло в оренду туристам. Це перше подібне рішення місцевої влади в Іспанії.

Як передає Бі-бі-сі, за даними іспанської газети El País, з 11 тис. квартир, що здаються в оренду туристам в Пальмі, лише у 645 є на це необхідна ліцензія. Місцеве населення незадоволене зростаючими через туризм цінами. Повідомляється, що з 2013 року орендна плата в Пальмі зросла на 40%.

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У 2017 році в Пальмі заборонили рекламу неліцензованих квартир. Порушення цього правила загрожувало великими штрафами. У Барселоні також ввели аналогічні обмеження.

Президент федерації спільнот жителів Пальми Хоан Фортеса привітав рішення місцевої влади, прийняття якого передувала петиція з 6 тис. підписів, повідомляє газета Diario de Mallorca.

Противники цього рішення заявляють, що воно позначиться на доходах багатьох сімей городян.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Пальми на літній сезон вирішили обмежити продаж алкоголю.

У минулому році Іспанія поставила рекорд за кількістю туристів - її відвідали 82 мільйони осіб. Найбільшою популярністю користувалися Каталонія і Балеарські острови.