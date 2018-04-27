Міста південної Європи об'єднують зусилля проти масового туризму

12:27, 27 квітня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація / REUTERS

Про початок своєї діяльності вони заявили на спеціальній прес-конференції у Барселоні, повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Об’єднання міст південної Європи під назвою "SET network" планує провести спільні акції протесту для тиску на уряди своїх країн, від яких вимагають "встановити межі туристичної галузі" і навіть сприяти її "зменшенню".

Перша акція мережі полягала у тому, щоб випустити маніфест, який засуджує, що масовий туризм спричиняє зростання цін на житло, знищує місцеві магазини, створює низькооплачувані робочі місця та додаткове забруднення навколишнього середовища.

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На даний момент до об’єднання входять 10 іспанських міст, включаючи Мадрид, Барселону та Пальму де Майорка, а також португальський Лісабон та італійська Венеції. До мережі також входять іспанські Канарські острови та Мальта.

Останнім часом міста по всій Європі активізували зусилля, спрямовані на те, щоб закрити сервіси із спільного використання житла, такі як Airbnb, через те, що вони впливають на зростання цін для місцевого населення.

За даними Всесвітньої організації з туризму, кількість туристів у ЄС зросла на 8,0% у минулому році, до 538 млн. осіб, що складає 40% від світового туристичного потоку.

Нагадаємо, курортне місто Пальма на острові Майорка стало першим з іспанських міст, яке заборонило здавати власникам квартир апартаменти для туристів.

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Теги: #Європа#туризм#боротьба з туризмом