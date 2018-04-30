Українські туристи, які не вилетіли з Єгипту з 27 квітня, повертаються в Україну

Ситуація знаходиться на контролі зовнішньополітичного відомства.

Українські туристи, які не могли вилетіти з Єгипту з 27 квітня, повертаються на Батьківщину.

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Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у "Tвіттері".

«Українці, що затрималися в Шарм-еш-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі Міністерства закордонних справ», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня сотні українських туристів не змогли вилетіти з Шарм-еш-Шейха в Єгипті через те, що зламався літак. Туроператор замовив літак в єгипетської авіакомпанії Egypt Air, але, як стало відомо, львівський аеропорт не був готовий прийняти цей літак, тому виникло питання замовлення літака з України. Пізніше туристів розмістили у готелі. Частину відпочивальників відправили до Львова ввечері 28 квітня.