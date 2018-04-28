Туроператор обіцяє вивезти українців з Єгипту двома рейсами сьогодні ввечері і завтра вночі – Кирилич (відео)

215 українських туристів після неодноразового перенесення рейсів другу добу очікують повернення до Львова з Шарм-еш-Шейху.

Туроператор обіцяє вивезти українських туристів з Єгипту двома рейсами сьогодні ввечері та завтра вночі.

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Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив у "Tвіттері".

«Туроператор запевняє, що планує авіарейси для українців зі Шарм-еш-Шейха до Львова на 21:00 28.04. та 02:30 29.04. Справа - на контролі Посольства України в Єгипті», - зазначив Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Facebook Департамент консульської служби МЗС інформував, що 215 українських туристів, які другу добу очікують повернення до Львова з Шарм-еш-Шейху, вилетять о 18.00. Українці після неодноразового перенесення рейсів другу добу очікують на виліт у готелі.

Пояснюючи ситуацію, в МЗС зазначили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 215 українськими туристами до Львова з аеропорту Шарм-еш-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг відлетіти в Україну і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.