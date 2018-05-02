Wizz Air запустив одноденні знижки на всі рейси до 30 червня

Акція діє при бронюванні квитків на літаки компанії 2 травня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси авіакомпанії до 30 червня 2018 року, при бронюванні сьогодні, 2 травня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 2 травня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками обмежений - всі рейси за цією програмою повинні бути виконані до 30 червня 2018 року. Водночас акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з/до аеропортів Києва, Львова та Харкова до низки європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2018 року угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про плани відкрити три нові рейси з аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського до Франкфурт-на-Майні та Берліна (Німеччина) з 1 липня і до Відня (Австрія) з 28 жовтня.

Разом з тим Wizz Air закриває рейси до аеропорту Франкфурт-Хан у зв’язку з появою рейсів до аеропорту Франкфурта-на-Майні.