Wizz Air закриває рейс з Києва до аеропорту Франкфурт-Хан

Одночасно зі скасуванням цього рейсу, перевізник відкриває щоденні рейси з Жулян в основний аеропорт Франфуркта.

Лоукостер Wizz Air з 1 липня скасовує польоти з Києва до аеропорту Франкфурт-Хан.

Одночасно зі скасуванням цього рейсу, перевізник відкриває щоденні рейси з Жулян в основний аеропорт Франфуркта (Франкфурт-на-Майні), повідомляє 24 канал з посиланням на Avianews.

Він розташований на відстані 12 км від міста. Аеропорт Франкфурт-Хан – на відстані 120 кілометрів.

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Пасажири, які вже встигли купити квитки на рейси з Києва до Франкфурт-Хан, зможуть повернути квитки або переоформити виліт з іншого аеропорту.

Нагадаємо, нещодавно Wizz Air відкрив три нові маршрути з Києва.