Wizz Air закриває рейс з Києва до аеропорту Франкфурт-Хан
16:47, 30 квітня 2018Новини туризму
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Одночасно зі скасуванням цього рейсу, перевізник відкриває щоденні рейси з Жулян в основний аеропорт Франфуркта.
Ілюстрація / REUTERS
Лоукостер Wizz Air з 1 липня скасовує польоти з Києва до аеропорту Франкфурт-Хан.
Одночасно зі скасуванням цього рейсу, перевізник відкриває щоденні рейси з Жулян в основний аеропорт Франфуркта (Франкфурт-на-Майні), повідомляє 24 канал з посиланням на Avianews.
Він розташований на відстані 12 км від міста. Аеропорт Франкфурт-Хан – на відстані 120 кілометрів.
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Пасажири, які вже встигли купити квитки на рейси з Києва до Франкфурт-Хан, зможуть повернути квитки або переоформити виліт з іншого аеропорту.
Нагадаємо, нещодавно Wizz Air відкрив три нові маршрути з Києва.
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