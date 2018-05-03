Зі Львова можна буде дістатись до Греції прямим авіарейсом: названа ціна найдешевшого квитка

Авіакомпанія Ellinair надає пасажирам всіх своїх рейсів та для всіх класів бронювання можливість безкоштовного провезення багажу, вагою до 20 кг та ручної поклажі – до 8 кг.

30 травня 2018 авіакомпанія Ellinair починає виконання рейсів з міста Львів до Греції.

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Як повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook, програма польотів розпочнеться з прямих рейсів між Львовом та Салоніками один раз на десять днів, а з 8 червня додадуться рейси до міста Іракліон також за розкладом – 1 раз на 10 днів.

«Вартість квитків в обидві сторони на ці напрямки стартує від 6450 грн. (200 євро).

Усі рейси виконуються на сучасних літаках Аеробус 319, та Боїнг 737-400», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія Ellinair надає пасажирам всіх своїх рейсів та для всіх класів бронювання можливість безкоштовного провезення багажу, вагою до 20 кг та ручної поклажі – до 8 кг.