Зі Львова можна буде дістатись до Греції прямим авіарейсом: названа ціна найдешевшого квитка
11:25, 03 травня 2018Новини туризму
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Авіакомпанія Ellinair надає пасажирам всіх своїх рейсів та для всіх класів бронювання можливість безкоштовного провезення багажу, вагою до 20 кг та ручної поклажі – до 8 кг.
З аеропорту Львова відправлятимуться рейси у два грецьких міста / фото facebook.com/LvivAirport
30 травня 2018 авіакомпанія Ellinair починає виконання рейсів з міста Львів до Греції.
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Як повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook, програма польотів розпочнеться з прямих рейсів між Львовом та Салоніками один раз на десять днів, а з 8 червня додадуться рейси до міста Іракліон також за розкладом – 1 раз на 10 днів.
«Вартість квитків в обидві сторони на ці напрямки стартує від 6450 грн. (200 євро).
Усі рейси виконуються на сучасних літаках Аеробус 319, та Боїнг 737-400», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що авіакомпанія Ellinair надає пасажирам всіх своїх рейсів та для всіх класів бронювання можливість безкоштовного провезення багажу, вагою до 20 кг та ручної поклажі – до 8 кг.
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