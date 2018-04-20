Прихід Ryanair до Львова збільшить турпотік з Європи – Порошенко

Він зазначив, що Ryanair планує восени почати здійснювати рейси з України, і не виключив, що це може статися раніше.

Президент України Петро Порошенко впевнений, що прихід лоукост-авіакомпанії Ryanair до Львова значно збільшить кількість туристів з Європи.

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"Для Києва прихід "Ryanair" не є надзвичайно важливим. У Києві працює багато інших лоукостів. Ключова боротьба була за те, щоб привести Ryanair під Львів. Саме Львову сьогодні це надасть значного пожвавлення ситуації, завантажить пасажиропотік, збільшить кількість туристів з Європи. Львів дійсно стає "туристичною Меккою", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Президент додав, що при попередній купівлі квитків їх вартість буде становити менше 20 євро.

Порошенко зазначив, що Ryanair планує восени почати здійснювати рейси з України, і не виключив, що це може статися раніше.

"Тому що під час обговорення з президентом Ryanair він сказав мені, що це обмежена поставками нових літаків", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл о'лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах.

Раніше Порошенко повідомляв, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро. Рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази в тиждень, Братиславу (3), Варшави (4), Вільнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краків (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а також зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорф (3), Краків (3), Меммінген (2) і Лондона (аеропорт Лутон) 3 рейси на тиждень.