Пара нудистів з Фінляндії запустила сайт з пошуку житла для туристів-однодумців

Сайт також пропонує переваги для господарів-нудистів.

Пара з Фінляндії запустила сайт з приватної оренди житла NaturistBnB для туристів-нудистів, щоб допомогти їм підшукати місце для відпочинку, де вони зможуть повною мірою розслабитися, нікого не бентежачи.

Як повідомляє Independent, новий сервіс бронювання, виконаний в стилі популярного сервісу з оренди апартаментів Airbnb, запустився на початку 2018 року і на даний момент може запропонувати зацікавленим мандрівникам понад 200 об'єктів нерухомості по всьому світу. В основному це дачні будиночки, і їх кількість постійно зростає. Серед іншого, тут можна знайти пропозиції в Північному Лондоні, Валенсії і навіть США.

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Зазначається, що з моменту запуску сервісу вже були заброньовані десятки місць розміщення, а перші поїздки повинні відбутися в червні цього року.

Фінська пара Петрі та Мінна Карьялайнен задумалася про запуск такого сервісу після того, як самі зіштовхнулися з проблемами під час пошуку «naturist-friendly» житла для своїх подорожей. Адже навіть в тих місцях, де поряд розташовані спеціалізовані місця для туристів, що віддають перевагу відпочивати голяка, часто зупиняються люди, які не так лояльно ставляться до такого відпочинку. Водночас, далеко не всі туристи-нудисти хочуть зупинятися в занадто масових спеціалізованих місцях.

За словами творців сайту, їх ресурс пропонує мандрівникам-нудистам «свободу і безпеку, а також впевненість, що в місці розміщення можна носити настільки мало одягу, наскільки вам хочеться, при цьому нікого не ображаючи».

При цьому сайт пропонує переваги для господарів-нудистів, які й самі не проти з'являтися оголеними в присутності гостей. Адже, за словами організаторів сайту, у них був досвід розміщення свого житла на Airbnb, однак після того, як вони вказали в описі своєї пропозиції «одяг необов'язково», бронювання житла різко впали.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року в Парижі з'явився перший парк для нудистів.