«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів до Трійці (список)

У період з 25 по 29 травня в Україні курсуватимуть додаткові поїзди.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці, крім раніше призначених дев‘яти додаткових поїздів і трьох рейсів, призначила ще чотири ешелони.

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Загалом на пікові дати з 25 по 29 травня компанія призначила 14 додаткових поїздів у популярних напрямках.

Зокрема, додатковий поїзд №207 Київ - Ужгород 25 і 27 травня відправлятиметься з Києва о 15:28 і прибуватиме до Ужгорода о 10.08. У зворотному напрямку 26 і 28 травня відправлятиметься з Ужгорода о 18:17 і прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд №217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів відправиться 25 і 27 травня з Києва о 15:14 і прибуде до Рахова о 06:56. У зворотному напрямку 26 і 28 травня вирушить з Рахова о 17:44 і прибуде до Києва о 9:22.

Поїзд №235 Харків - Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода і 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 і прибуття до Ужгорода об 11:50 наступного дня. У зворотному напрямку - відправлення о 18:00 і прибуття до Харкова о 19:30 наступного дня.

Поїзд №276/275 Львів - Дніпро курсуватиме 25, 27 і 29 травня в Дніпро і 24, 26, 28 і 30 травня - до Львова. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття в Дніпро о 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття до Львова о 10:55.

Раніше «Укрзалізниця» призначила на Трійцю дев‘ять поїздів:

Поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 25, 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті самі дати об 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд №243/244 Київ - Львів здійснить рейси 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку - відправлення о 09:40 і прибуття о 19:05.

Поїзд №197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 25 і 28 травня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд №177 Київ - Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку - відправлення з Хмельницького о 14:04 і прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд №292/291 Хмельницький - Київ курсуватиме в напрямку Києва 25 травня і до Хмельницького 29 травня. Відправлення з Хмельницького о 4:35 і прибуття до Києва о 10:37. У зворотному напрямку - відправлення о 15:28 і прибуття о 22:40.

Поїзд №164/163 Київ - Харків здійснить рейси 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 6:52 і прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку - відправлення о 12:49 і прибуття о 21:00.

Поїзд №242 Кременчук - Київ відправиться до Києва 25 травня о 09:15 і прибуде о 19:14. З Києва відправиться 29 травня о 10:34 і прибуде о 19:45.

Поїзд №780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку - відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд №276/275 Львів - Дніпро курсуватиме 27, 29 травня в Дніпро і 28, 30 травня - до Львова. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття в Дніпро о 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття до Львова о 10:55.

Також, призначено додаткові рейси поїздів:

поїзд №92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня і назад 24, 26, 28, 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд відправиться о 13:28 і прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд №747/748 Київ - Тернопіль в додатковий рейс відправиться 26 травня о 17:24 і прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 27 травня поїзд відправиться о 4:04 і прибуде до Києва о 10:01.

Поїзд №787 Харків-Костянтинівка в додаткові рейси відправиться 26, 28, 29 і 30 травня. Відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття о 23:30. З Костянтинівки поїзд відправиться 24, 27, 29 і 30 травня о 05:00 і прибуде до Харкова о 09:50.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на травневі свята 20 додаткових поїздів.