Нове місце для селфі: у мережі показали дивовижне макове поле під Мукачевом (фото)

17:47, 21 травня 2018
Новини туризму
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Село Чопівка, Мукачевський район Закарпатської області / фото Сергій Лавкай, Facebook

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook оприлюднив житель Мукачевого Сергій Лавкай.

Він зазначив, що світлини були зроблені напередодні вранці.

фото Сергій Лавкай, Facebook
фото Сергій Лавкай, Facebook

На початку травня УНІАН.Туризм оприлюднював фотографії цвітіння бузку у столичному ботанічному садку імені Миколи Гришка. Це місце у період травневих свят стало популярним серед любителів селфі і просто пейзажів природи.

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Теги: #Мукачево#макове поле