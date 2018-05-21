Нове місце для селфі: у мережі показали дивовижне макове поле під Мукачевом (фото)

Вражаючі світлини макового поля були зроблені напередодні вранці.

У мережі показали дивовижні світлини макового поля, що з’явилося у селі Чопівка під Мукачевом.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook оприлюднив житель Мукачевого Сергій Лавкай.

Він зазначив, що світлини були зроблені напередодні вранці.

На початку травня УНІАН.Туризм оприлюднював фотографії цвітіння бузку у столичному ботанічному садку імені Миколи Гришка. Це місце у період травневих свят стало популярним серед любителів селфі і просто пейзажів природи.