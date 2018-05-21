Нове місце для селфі: у мережі показали дивовижне макове поле під Мукачевом (фото)
17:47, 21 травня 2018Новини туризму
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Вражаючі світлини макового поля були зроблені напередодні вранці.
Село Чопівка, Мукачевський район Закарпатської області / фото Сергій Лавкай, Facebook
У мережі показали дивовижні світлини макового поля, що з’явилося у селі Чопівка під Мукачевом.
Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook оприлюднив житель Мукачевого Сергій Лавкай.
Він зазначив, що світлини були зроблені напередодні вранці.
фото Сергій Лавкай, Facebook
фото Сергій Лавкай, Facebook
На початку травня УНІАН.Туризм оприлюднював фотографії цвітіння бузку у столичному ботанічному садку імені Миколи Гришка. Це місце у період травневих свят стало популярним серед любителів селфі і просто пейзажів природи.
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