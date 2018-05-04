У Київському ботсаду у повному розпалі цвітіння бузку (фоторепортаж)

18:49, 04 травня 2018
Фотозвіти
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Зараз там можна побачити та насолодитися ароматом бузку усіх сортів, тож саме протягом найближчих вихідних та травневих свят варто обов'язково встигнути навідатися до головного столичного ботсаду.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 27 квітня 2018 року на Співочому полі в Києві стартував Фестиваль тюльпанів "Навколо світу". Триватиме він протягом місяця.

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Теги: #Київ#вихідні#весна#відпочинок#квіти#травневі свята#ботанічний сад#цвітіння#бузок