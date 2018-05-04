У Київському ботсаду у повному розпалі цвітіння бузку (фоторепортаж)

Протягом найближчих вихідних та травневих свят варто обов'язково встигнути навідатися до головного столичного ботсаду.

В ботанічному саду імені М. Гришка у Києві на початку травня 2018 року на повну відбувається цвітіння бузку.

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Зараз там можна побачити та насолодитися ароматом бузку усіх сортів, тож саме протягом найближчих вихідних та травневих свят варто обов'язково встигнути навідатися до головного столичного ботсаду.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 27 квітня 2018 року на Співочому полі в Києві стартував Фестиваль тюльпанів "Навколо світу". Триватиме він протягом місяця.