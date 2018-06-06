Журналісти показали, як українці відпочивають на курорті за кількасот метрів від окупантів (відео)

Селище Стрілкове на Херсонщині, незважаючи на близькість сторін, наразі живе туризмом і риболовлею.

Попри близькість до розташування російського окупаційного контингенту, відпочивальники їдуть на небезпечні курорти.

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Як йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі 2+2, база відпочинку "Валок" у селі Стрілкове, що на Херсонщині, через війну опинилася в сірій зоні. З обох сторін стоять прикордонні вишки та укріпрайони українських і російських військ. Попри це, на базі відпочинку є люди, які їдуть сюди відпочивати і працювати.

Пускають на базу відпочинку «Валок» лише за спеціальними списками, які складаються спільно з прикордонниками та СБУ.

Українська розвідка фіксує наявність на тому боці не лише прикордонників ФСБ, а й ротацію десантних підрозділів і важку механізовану техніку. Там розташоване ціле військове містечко, ротацію здійснюють – двічі на місяць. Між сторонами – близько 200 метрів.

Стрілкове, незважаючи на близькість сторін, наразі живе туризмом і риболовлею.