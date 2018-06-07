Названі топ-10 найкращих весільних локацій світу

Літо - традиційно "найгарячіший" сезон для весіль.

Журналісти британського видання The Independent, надихнувшись недавнім весіллям принца Гаррі та актриси Меган Маркл, назвали топ-10 найромантичніших місць світу для проведення весільної церемонії.

Тоскана, Італія

Кастелло ді Вінцільята (Castello di Vincigliata) - середньовічний замок 13-го століття на скелястому пагорбі в декількох милях від центру Флоренції, безсумнівно, є тут найпопулярнішим місцем проведення весілля. І це не просто так. У теплі місяці відвідувачі можуть насолодитися романтичними двором і газоном, а також терасою з незабутнім видом на місто. Ціну тут треба уточнювати за запитом.

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Маша Кей, Багамські острови

Якщо є значний бюджет для організації торжества, можна розглянути утопічний острів Маша Кей і затоку Копперфільда на Багамах. Це райське місце пропонує пляжі з рожевим піском з природними скелястими кручами, а також піщану мілину довжиною в дві милі посеред неймовірно прозорого океану. На острові п'ять розкішних особняків з власними пляжами, де можна поплавати і попірнати в Громовому Гроті (Thunderball Grotto), де колись знімали четверту частину Бондіани. Увечері на пляжі запускають феєрверки і палять багаття. Але острів - задоволення не з дешевих: ціна з людини тут варіюється від $2 375 до $3 250 (62 120 - 85 007 гривень).

Париж, Франція

Старий добрий Париж вже давно вважається найромантичнішим містом, а готель Peninsula, на думку журналістів, є ідеальним місцем для насолодженням містом Кохання. Для весіль тут пропонують різні варіанти, але родзинкою вашого свята може стати приватна тераса на вищій точці готелю, звідки відкривається захоплюючий вид на місто. Вартість номера для двох тут стартує від €765 (23 546 гривень).

Палац Альгамбра, Іспанія

Влаштувати одруження всередині замку зараз не вийде, зате на її території або в тіні палацу – запросто. Організатори весіль Alhambra Weddings пропонують нареченим безліч варіантів, включаючи мавританські палаци з фонтанами, садами і внутрішніми двориками, а також андалузькі заміські будинки і майданчики з видом на палац або засніжені гори Сьєрра-Невади. Ціни тут також за запитом.

Нуса Дуа, Балі

Балі є чи не найпопулярнішим місцем відпочинку на острові в Індонезійському архіпелазі. Непереборна комбінація прекрасних піщаних пляжів, храмів і чистою, синьої води, з кращими місцями для дайвінгу в світі, робить це місце мрією для молодят. Mulia Resort and Villas очолив не один список найромантичніших місць світу для весіль у світі - тут можна влаштувати церемонію на пляжі, в саду або навіть у плаваючою скляній каплиці. Ціна номера – від 5 600 000 IDR (10 322 гривень).

Будирська чорна церква, Ісландія

Чорна церква Будир - одна з трьох чорних церков в Ісландії, побудована в 1703 році у віддаленому західному регіоні острова Будир, в оточенні засніжених гір, виглядає по-справжньому унікальним і справді диким місцем. Точного графіка північного сяйва немає, але побачити його тут з вересня по квітень шанс безумовно є. Ціни - за запитом.

Улуру, Австралія

Курорт Айерс-Рок у самому серці австралійської глибинки забезпечує драматичний фон для весільних знімків. Пари можуть обмінюватися обітницями на власній приватній дюнній вершині з величною скелею Улуру в якості фону, яка щодня забарвлюється заходом. За екстремальних температур по всьому Червоному центру подружнім парам рекомендується одружуватися на заході або сході сонця. Готель Longitude 131 пропонує розкішні павільйони з басейном, спа і вишуканою кухнею. Ціни – від 2,700 австралійських доларів (52 603 гривень), все включено.

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HalfMoonResort, Ямайка

Ямайка - одне з найпопулярніших місць для одруження в світі, а Half Moon Resort пропонує безліч варіантів для тих, хто хоче тут зробити рішучий крок. Церемонії можуть проходити на краю Карибського моря, в королівському павільйоні або у власному саду. Додаткові заходи включають в себе пляжні багаття, дегустацію рому і круїз на катамарані на заході. Номери для двох тут від $243 (6 355 гривень).

Мачу Пікчу, Перу

Тих, в кому є дух авантюризму, може зацікавити ідея провести своє весілля, милуючись ландшафтом Мачу-Пікчу. У Belmond Sanctuary Lodge стверджують, що це єдиний готель, розташований біля входу в цитадель Інків, де можна насолоджуватися спа-салоном і садами, якщо раптом вам стане нудно дивитися на вид. Додатково тут можна замовити виконання живої андської музики, традиційний прийом і прикрасити все зростаючими в околицях квітами. Вартість двомісного номера - від $950 (24 848 гривень).

Маєток Клівден, Беркшир, Великобританія

Саме тут майбутня герцогиня Сассекская Меган Маркл провела свою останню незаміжню ніч. З першого погляду на неї стає зрозуміло, чому він так сподобався майбутній монаршій особі – у цьому величному будинку є кілька залів для урочистих подій, спа-салон та неймовірний вид на долину річки Темзи. Ціна номера - від £445 (15 615 гривень) за ніч.

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