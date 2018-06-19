У столиці Литви введуть податок для туристів

Податок повинні платити всі гості литовської столиці, які зареєструють свій приїзд з 12.00 1 липня. Ті, хто приїхав раніше, від сплати податку звільнено.

З 1 липня туристи в столиці Литви будуть платити новий податок. Від сплати податку звільнені неповнолітні туристи та інваліди. До початку наступного року від податку звільнені великі групи туристів. Згідно з підрахунками, за рахунок податку міська казна 2019 року поповниться 2 млн євро.

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За збір податку відповідають компанії, що надають послуги проживання, - не тільки готелі, але й приватні особи, які здають квартири в оренду. Цей збір не включається у вартість житла. Його туристи будуть платити окремо, передає ua.delfi.lt.

Податок повинні платити всі гості литовської столиці, які зареєструють свій приїзд з 12:00 1 липня. Ті, хто приїхав раніше, від сплати податку звільнені.

Наголошується, що введення туристичного податку допоможе Вільнюсу поліпшити інфраструктуру для туристів і зміцнити конкурентоспроможність литовської столиці на міжнародній арені.