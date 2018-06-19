Авіакомпанія SkyUp планує в липні розпочати продаж квитків на внутрішні та міжнародні рейси

На даний момент нова українська лоукост-авіакомпанія SkyUp виконує тільки чартерні рейси.

Нова українська авіакомпанія SkyUp, яка наразі виконує лише чартерні рейси, планує в липні відкрити продаж на внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співзасновник SkyUp Airlines Юрій Альба.

"Уже в липні ми відкриємо продаж на рейси в межах України. Це будуть рейси до Одеси з Києва і Харкова. Паралельно ми почнемо продаж квитків на міжнародні рейси з Києва до Барселони, Ларнаки і Батумі", - сказав він.

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Альба зазначив, що всі елементи ціноутворення на квиток будуть базуватися на основі лоукост моделі.

"Кожен пасажир зможе вибирати тільки ті послуги, які йому потрібні. Як ми озвучували раніше, ціна квитків на рейс Київ-Одеса стартує від 499 гривень. Ціну на міжнародні рейси ми підраховуємо", - сказав він.

Альба зазначив, що базовим аеропортом для авіакомпанії буде аеропорт "Київ" ім. В. Сікорського (Жуляни).

При цьому в SkyUp відзначають, що планують у цьому році обслужити близько 400 тис. пасажирів в аеропорту "Київ".

"У планах аеропорту "Київ" і SkyUp обслужити протягом року близько 400 тис. пасажирів, а в 2019 році збільшити пасажиропотік до 650 тис.", - йдеться в прес-релізі.

Зазначимо, днями авіакомпанія SkyUp також представила форму своїх екіпажів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року. Однак у зв'язку з затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси розпочалися тільки з кінця травня.

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Чартерні перевезення в 2018 році будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямами - Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси плануються за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за напрямками Київ - Барселона, Київ - Дубай, Київ - Ларнака.

Також навесні цього року корпорація Boeing підписала контракт з SkyUp суму на 624 млн дол. для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.