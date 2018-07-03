Польська авіакомпанія відкрила регулярні рейси між Варшавою і Запоріжжям (фоторепортаж)

Рейси на Варшаву дають можливість подальшого трансферу на Західну Європу і Північну Америку.

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