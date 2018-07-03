Польська авіакомпанія відкрила регулярні рейси між Варшавою і Запоріжжям (фоторепортаж)
15:01, 03 липня 2018Новини туризму
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Рейси на Варшаву дають можливість подальшого трансферу на Західну Європу і Північну Америку.
Із Запоріжжя тепер можна дістатись літаком до Варшави / фото УНІАН
Польська авіакомпанія LOT відкрила регулярні рейси між Варшавою і Запоріжжям.
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Як передає кореспондент УНІАН, польська авіакомпанія LOT 2 липня дня здійснила свій перший рейс з Варшави до Запоріжжі, почавши регулярне авіасполучення між двома містами.
Як зазначив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook, рейси на Варшаву дають можливість подальшого трансферу на Західну Європу і Північну Америку.
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