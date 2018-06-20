Українська авіакомпанія запустила рейси із Запоріжжя до Барселони

Аеропорт "Запоріжжя" відкриває новий європейський напрямок.

Авіакомпанія YanAir відсьогодні запустила чартерні рейси з міжнародного аеропорту «Запоріжжя» до Барселони (Іспанія).

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Про це повідомила прес-служба аеропорту. Зазначається, що аеропорт "Запоріжжя" відкриває новий європейський напрямок.

«З радістю повідомляємо, що з 20 червня Європа для всіх пасажирів запорізького аеропорту стане ще ближчою. В рамках розширення географії польотів аеропорт починає працювати за новим чартерним напрямком Запоріжжя-Барселона. Спочатку рейси здійснюватиме авіакомпанія YanAir на літаках типу Boeing 737-400. Виконання першого рейсу за новим напрямком заплановано на середу, 20 червня. Літак вилетить із Запоріжжя о 13:20 і прибуде до аеропорту Барселони о 17:20 за київським часом», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що мета аеропорту - зробити рейси до Барселони регулярними.

"Вони будуть виконуватись на комфортабельних та сучасних літаках Boeing 737-800», - йдеться в повідомленні.

Також, наголошується, що на поточний момент керівництво аеропорту веде активні переговори з українським перевізником SkyUp.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року комунальний аеропорт «Запоріжжя» відновив роботу після реконструкції злітно-посадкової смуги. На роботи з бюджету було виділено 20 млн грн, а також витрачено 10 млн грн власних доходів.

У травні цього року прем'єр Гройсман заявив, що уряд перевірить якість ремонту злітно-посадкової смуги в аеропорту «Запоріжжя», а також може провести фінансовий аудит аеропорту.