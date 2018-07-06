На півдні Таїланду перекинулися два прогулянкові човни з туристами (відео)

На одному з них було близько сотні туристів - в основному з Китаю. 48 вдалося витягнути з води живими, тоді як доля ще 56 залишається невідомою.

На півдні Таїланду, поруч з популярним курортним островом Пхукет два човна потрапили в сильний шторм.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. На одному з них було близько сотні туристів - в основному з Китаю. 48 вдалося витягнути з води живими, тоді як доля ще 56 залишається невідомою. Інша аварія сталася з човном, на борту якої перебували китайці, європейці - всього близько 40 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді викачують воду з печери, щоб врятувати з ув'язнення дитячу футбольну команду.