У Таїланді викачують воду з печери, щоб врятувати з ув'язнення дитячу футбольну команду (фоторепортаж, відео)

Рятувальники поспішають евакуювати всіх, тому що зірвати операцію можуть зливи.

10 тисяч літрів води щогодини відкачують із затопленої печери в Таїланді. Рятувальники намагаються осушити вузькі тунелі, щоб 12 юних футболістів і їх тренер змогли пішки вийти з пастки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У повній темряві печери хлопці живуть вже майже 2 тижні. І залишатися там можуть ще місяці. Рятувальники поспішають евакуювати всіх, тому що зірвати операцію можуть зливи.

Діти та їх тренер перебувають в гарному стані. З ними постійно перебувають семеро рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, українські волонтери поїхали в Таїланд допомогти звільнити дітей з печери.