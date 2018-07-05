У Таїланді викачують воду з печери, щоб врятувати з ув'язнення дитячу футбольну команду (фоторепортаж, відео)
20:13, 05 липня 2018Світ
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Рятувальники поспішають евакуювати всіх, тому що зірвати операцію можуть зливи.
REUTERS
10 тисяч літрів води щогодини відкачують із затопленої печери в Таїланді. Рятувальники намагаються осушити вузькі тунелі, щоб 12 юних футболістів і їх тренер змогли пішки вийти з пастки.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У повній темряві печери хлопці живуть вже майже 2 тижні. І залишатися там можуть ще місяці. Рятувальники поспішають евакуювати всіх, тому що зірвати операцію можуть зливи.
Діти та їх тренер перебувають в гарному стані. З ними постійно перебувають семеро рятувальників.
У Таїланді рятувальники осушують тунелі печери, щоб звільнити футбольну команду і тренера
Як повідомляв УНІАН, українські волонтери поїхали в Таїланд допомогти звільнити дітей з печери.
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