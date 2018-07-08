В'їзд до «Тунелю кохання» на Рівненщині для туристів зробили платним

Зазначається, що плату за проїзд/прохід не братимуть із жителів Клеванської ОТГ та учасників АТО (ООС).

За в’їзд до туристичної зони відпочинку «Тунель кохання» на Рівненщині з 16 липня доведеться платити.

Як повідомляється на сайті Клеванської громади, в’їзд транспортних засобів, пасажиромісткістю від 1 до 5 людей, коштуватиме 20 грн.

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За транспортний засіб, пасажиромісткістю від 6 до 20 людей, доведеться заплатити 50 грн, а за транспорт, в якому може розміститися 21 та більше пасажирів, – 100 грн.

Велосипедний та пішохідний проїзд/прохід залишиться безкоштовним.

Також зазначається, що плату за проїзд/прохід не братимуть із жителів Клеванської ОТГ та учасників АТО (ООС).