В'їзд до «Тунелю кохання» на Рівненщині для туристів зробили платним
16:12, 08 липня 2018Новини туризму
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Зазначається, що плату за проїзд/прохід не братимуть із жителів Клеванської ОТГ та учасників АТО (ООС).
В'їзд до «Тунелю кохання» на Рівненщині для туристів зробили платним / фото УНІАН
За в’їзд до туристичної зони відпочинку «Тунель кохання» на Рівненщині з 16 липня доведеться платити.
Як повідомляється на сайті Клеванської громади, в’їзд транспортних засобів, пасажиромісткістю від 1 до 5 людей, коштуватиме 20 грн.
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За транспортний засіб, пасажиромісткістю від 6 до 20 людей, доведеться заплатити 50 грн, а за транспорт, в якому може розміститися 21 та більше пасажирів, – 100 грн.
Велосипедний та пішохідний проїзд/прохід залишиться безкоштовним.
Також зазначається, що плату за проїзд/прохід не братимуть із жителів Клеванської ОТГ та учасників АТО (ООС).
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