Харківський аеропорт відмовився прийняти далекомагістральний Airbus A330 з туристами

Міжнародний аеропорт "Харків" відмовився прийняти широкофюзеляжний літак Airbus A330 авіакомпанії Air Leisure, який на замовлення туристичного оператора Join UP! мав доставити 330 українських туристів із Шарм-еш-Шейха.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба туроператора. "Як стало відомо сьогодні з офіційного листа, аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак типу Airbus 330 авіакомпанії Air Leisure, який перевозить 330 туристів рейсом KUP 5312 за маршрутом Шарм-еш-Шейх - Харків на замовлення туроператора Join UP! Замість Харкова посадка літака відбудеться в Києві, в аеропорту "Бориспіль". Літак буде прийнятий аеропортом "Бориспіль" о 19:00", - повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, аеропорт «Харків» у період з 5 червня по 9 липня 2018 року вже успішно приймав літак типу Airbus 330 авіакомпанії Air Leisure, який виконував аналогічні рейси до Єгипту.

«Всі дозволи на вильоти минулих рейсів підтверджені Державіаслужбою України. Причиною сьогоднішнього рішення аеропорту «Харків» стала додаткова перевірка щодо здатності прийняття літака типу ПС коду 4Е А330 на аеродромі коду 4С Харків, яка була схвалена під час спільної наради з Державіаслужбою України від 9.07.2018 року», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що на час проходження перевірок щодо процедури аеропорт не зможе приймати рейси повітряних суден типу Airbus 330, але матиме можливість відновити їх відразу після встановлення відсутності будь-яких ризиків.

Відзначається, що зворотний рейс за маршрутом Харків - Шарм-еш-Шейх від 10.07.2018 року буде відправлено також із Києва.

«Туристам, які летять з відпочинку, туроператор Join UP! терміново запланував трансфер комфортабельними автобусами з Києва до Харкова, замовив напої та гаряче харчування. Туристам, які мали вилітати з Харкова, компанія забезпечує трансфер Харків-Київ», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів із вильотом туристів на відпочинок та їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, розташованого в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням миколаївських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.