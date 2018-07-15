Затримуються рейси з Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту.

Аеропорт «Львів» попередив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp сьогодні, 15 липня, з Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту.

Як повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Львів», «рейс KUP5314 затримується з вильотом з Шарм-ель-Шейха до 17:30 (замість 14:30). Орієнтовне прибуття у Львів - 21:00 (замість 18:00). Рейс KUP5313 затримується з вильотом зі Львова до Шарм-ель-Шейха до 22:30 (замість 19:30)».

За інформацією прес-служби, причина затримки - пізнє прибуття з попереднього рейсу.

«Пасажирів авіакомпанія частково повідомила. Буде відкрита стійка реєстрації для надання інформації пасажирам, кому не було повідомлено раніше про затримку рейсу, та за бажанням - для реєстрації на рейс», - інформує аеропорт «Львів».

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масові затримки авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням миколаївських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.

Разом з тим міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у червні 93% рейсів українських авіакомпаній із аеропортів України були виконані вчасно.