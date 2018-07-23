На шість кораблів НАТО, що прибули до Одеси, відкриють доступ для всіх бажаючих

Передбачається, що кораблі будуть відкриті для відвідування жителями та гостями міста 24 липня - з 10.00 до 12.00 і з 15.00 до 17.00, а також 25 липня - з 14.00 до 16.00.

Шість військових кораблів, які прибули сьогодні до Одеського морського порту в складі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) і постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2), найближчим часом зможуть відвідати всі бажаючі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив командир походу постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) комодор Боудевін Бутс.

Прес-конференція відбулась на борту фрегата Королівських ВМС Нідерландів De Ruyter.

«Наш візит носить дружній характер», - підкреслив Бутс, зазначивши, що іноземна делегація зустрілась із командувачем Військово-Морських Сил ЗС України віце-адміралом Ігорем Воронченком.

Бутс акцентував на важливості розвитку співробітництва між українськими ВМС і НАТО, флотами країн-партнерів із точки зору підвищення сумісності та зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Комодор додав, що також відбулась зустріч із представниками місцевої влади та планується ще кілька зустрічей «з українськими партнерами».

«Також плануємо відкрити кораблі для відвідування», - сказав Бутс.

Передбачається, що кораблі будуть відкриті для відвідування жителями та гостями міста 24 липня - з 10.00 до 12.00 і з 15.00 до 17.00, а також 25 липня - з 14.00 до 16.00.

Командиром постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2) є капітан 2 рангу Франк Магінскі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Одеси прибули шість кораблів Північноатлантичного альянсу. Зокрема, з візитом прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) - фрегат Королівських ВМС Нідерландів De Ruyter, фрегат Турецької Республіки Fatih, румунський фрегат Regele Ferdinand, а також постійної протимінної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMCMG2) - допоміжне судно ВМС ФРН Rhein, мінний тральщик ВМС Туреччини Anamur і румунський мінний тральщик Lupu Dinescu.