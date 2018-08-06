З островів Індонезії евакуювали більше тисячі туристів через землетрус

Влада не може евакуювати туристів за один раз, оскільки в човнах недостатньо місця. Туристи в паніці і хочуть чим швидше покинути Гілі.

Влада Індонезії евакуює з островів архіпелагу Гілі близько 1,2 тис. туристів після того, як на розташованому неподалік від них острові Ломбок стався землетрус.

Читайте такожДешевий туризм: названо найбюджетніші міста для подорожей у 2018 році (відео)

«Ми не можемо евакуювати їх за один раз, тому що в човнах недостатньо місця. Зрозуміло, що вони хочуть покинути Гілі, вони в паніці», - заявив глава агентства х туризму провінції Західна Нуса-Тенгара Мухаммад Фозал, передає kommersant.ru. Острови покинули вже близько 200 осіб.

Землетрус магнітудою 7,0 стався на острові Ломбок 5 серпня. Загинула 91 людина, більше 200 отримали травми.Поштовхи відчувалися і на популярному у туристів Балі.