Туристи розбили наметове містечко у будівлі львівського залізничного вокзалу (фото)

Пасажири розклали палатки, протестуючи проти відмови замінити їм квитки.

На головному залізничному вокзалі у Львові туристи розклали палатки, протестуючи проти відмови замінити їм квитки через спізнення поїзда.

Про це повідомляє львів'янин Ігор Зінкевич у Facebook.

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Вночі на 19 серпня група туристів поверталася з Івано-Франківська, однак потяг, яким вони їхали, прибув до Львова з двогодинним спізненням, через що туристи не встигли сісти на інший поїзд, на який вже мали придбані квитки, щоб доїхати додому.

Адміністрація вокзалу відмовилася обміняти ці квитки на інші, заявивши, що поїзд, яким їхали туристи, спізнився не з вини вокзалу.