В Україні для розлучених батьків почали діяти нові норми тимчасового вивезення дітей за кордон

Той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон, якщо в іншого є заборгованість зі сплати аліментів.

Відсьогодні в Україні діють нові норми тимчасового вивезення за кордон дітей, які проживають в неповній сім’ї.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба (ДПС), сьогодні набрав чинності закон № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання», який було прийнято Верховною Радою 3 липня 2018 року.

Також сьогодні набирає чинності постанова Кабінету міністрів від 22 серпня 2018 року № 619 «Про внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України».

В повідомленні сказано, що, відповідно до змін, той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше чотирьох місяців. При цьому передбачена можливість виїзду дитини за кордон строком до місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

В ДПСУ зазначають, що «раніше для цього потрібно було отримати нотаріальний дозвіл, чим часто користувалися боржники і шантажували колишніх дружину чи чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів».

В повідомленні сказано, що право виїхати ненадовго за межі України з малюком також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Проте лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів.

«Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. В іншому випадку за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд», - пояснили прикордонники.

В ДПС нагадують, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність. При цьому додають, що якщо на громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження становить 1 рік, окрім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків.