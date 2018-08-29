Пожежа на Рівненщині ледь не зруйнувала Клеванський замок 15 століття (відео)
16:01, 29 серпня 2018Новини туризму
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Клеванський замок входить до сотні чудес України.
На території Клеванського замку на Рівненщині сталася пожежа / фото rivne.dsns.gov.ua
Пізно ввечері 28 серпня на території однієї з найстаріших фортець Волині - Клеванського замку - сталася пожежа.
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Як повідомили у Держслужбі з питань надвичайних ситуацій Рівненської області, рятувальники з'ясували, що горіло сміття на території руїн замку.
За дві години пожежникам вдалося загасити вогонь. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці спецтехніки та 12 рятувальників.
Зазначимо, що Клеванський замок входить до сотні чудес України, але нині у занедбаному стані.
Пожежа на Рівненщині ледь не зруйнувала Клеванський замок
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