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Пожежа на Рівненщині ледь не зруйнувала Клеванський замок 15 століття (відео)

16:01, 29 серпня 2018
Новини туризму
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На території Клеванського замку на Рівненщині сталася пожежа / фото rivne.dsns.gov.ua

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Як повідомили у Держслужбі з питань надвичайних ситуацій Рівненської області, рятувальники з'ясували, що горіло сміття на території руїн замку.

За дві години пожежникам вдалося загасити вогонь. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці спецтехніки та 12 рятувальників.

Зазначимо, що Клеванський замок входить до сотні чудес України, але нині у занедбаному стані.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на Львівщині згоріла дерев’яна церква XVIII століття.

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Теги: #пожежа#Рівненщина#замок