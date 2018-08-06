На Львівщині згоріла дерев’яна церква XVIII століття

Вогнем знищено церковний інвентар та майно, 3 куполи церкви та дерев’яні перегородки, а також пошкоджено внутрішні дерев’яні стіни. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Миколаївському районі Львівської області внаслідок пожежі знищено будівлю дерев’яної церкви, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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Як повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 5 серпня о 14:34 надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Горожанна в церкві «Введення в храм Пресвятої Богородиці» УГКЦ.

Як зазначається у повідомленні, церква дерев’яна, площею 125 кв. м, висотою 15 м, 1798 року забудови, є пам’яткою архітектури місцевого значення. Під час виникнення загорання церква була зачиненою, людей усередині не було.

«Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями будівлі. На момент прибуття вогнеборців пожежа поширилася на значну площу й охопила більшу частину будівлі. Внаслідок пожежі відбувся обвал двох куполів церкви», - поінформували в ДСНС.

Пожежу ліквідували о 17:18. Вогнем знищено церковний інвентар та майно на площі 90 кв. м, 3 куполи церкви та дерев’яні перегородки на площі 50 кв. м, а також пошкоджено внутрішні дерев’яні стіни на площі 125 кв. м.

До ліквідації пожежі залучали 29 рятувальників і сім одиниць спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Довідка УНІАН. Дерев’яну п’ятиверху церкву «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» у селі Велика Горожанна Миколаївського району було зведено у 1797 році за проектом невідомих майстрів, освятили її у 1798 році.