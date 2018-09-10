В аеропорту "Бориспіль" знову відкриють термінал F заради лоукостів

В аеровокзальний комплекс планується перевести рейси лоу-костів, а також чартерних авіакомпаній.

В аеропорту Бориспіль прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Павло Рябікін, передає avianews.

В аеровокзальний комплекс планується перевести рейси лоу-костів, а також чартерних авіакомпаній.

«Термінал F передбачає можливість пішохідних технологій (коли пасажири йдуть на посадку до літака пішки, прим.), які дуже люблять авіакомпанії лоу-кост сегмента. У терміналі F це вирішується простіше, і, думаю, що протягом року він вийде на суттєві обороти», — сказав Рябікін.

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Крім цього, за словами гендиректора аеропорту, авіаперевізникам, запросив слоти в піковий час, буде запропоновано обслуговуватися не в терміналі D, а в терміналі F.

Раніше Рябікін повідомив журналістам, що лоу-кост Ryanair, який у вересні почав польоти з Києва, дуже зацікавлені працювати в терміналі F, оскільки він найкраще підходить для їх моделі роботи. Однак на першому етапі бюджетник буде обслуговуватися в Борисполі в терміналі D.

В даний момент в аеропорту Бориспіль для обслуговування пасажирів використовується тільки термінал D. Термінал B, побудований в 1965 році і значно розширений у 2006-2011 роки, закритий з 2014 року, а термінал F, збудований в 2010 році, припинив роботу в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, дві нові авіакомпанії з'являться в Україні до кінця цього року.