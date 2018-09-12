В аеропорту «Бориспіль» пасажири зможуть стежити за долею свого багажу в режимі онлайн

Пряму трансляцію для пасажирів, що очікують багаж, планують встановити в новому багажному відділенні «Борисполя», яке скоро здається в експлуатацію.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) вже в 2018 році планує надати пасажирам можливість відслідковувати свій багаж в режимі онлайн.

Про це розповів генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін в інтерв'ю «Вєстям».

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«Ми увійшли в середньосвітову статистику в нашій географічній зоні - в Берліні, Белграді, Мадриді, Києві приблизно однакова кількість скарг на крадіжки (багажу в аеропортах – ред.). Знаєте, скрізь присутній людський фактор. Скрізь з багажем спілкуються вантажники. Й у всьому світі в вантажники людина, яка має високу соціальну відповідальність, не йде. Ось вам відповідь на всі питання. В результаті ми витрачаємо дуже великі гроші на те, щоб контролювати персонал, що контактує з багажем. Тобто це і відеоконтроль, і оперативні заходи, це і системи відеосупроводу всього шляху багажу від літака до зали», - розповів Рябікін.

При цьому він повідомив, що незабаром простежити в режимі онлайн за своїм багажем зможуть і звичайні пасажири.

«У новому багажному відділенні, яке скоро здається, ми взагалі плануємо встановити пряму трансляцію для пасажирів, що очікують багаж. Багаж будуть вивантажувати на стрічку, і кожний зможе бачити, як поводяться з його речами. І, швидше за все, в листопаді ми презентуємо відкриття багажного відділення разом з відкриттям трансферної зони, може, і з паркінгом. Хоча тестову експлуатацію почнемо вже зараз», - анонсував гендиректор аеропорту «Бориспіль».

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в аеропорту «Бориспіль» прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року. Зокрема, туди планується перевести рейси лоу-костів, а також чартерних авіакомпаній.