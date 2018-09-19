Навколо світу на велосипеді: швейцарський мандрівник прибув в Україну (відео)

Вчитель німецької мови розповідає, що в день в середньому долає до сотні кілометрів.

Три місяці на велосипеді зі Швейцарії в Харків - такий шлях вже подолав швейцарець Люк Аллеманд, але на цьому зупинятися не збирається. 30-річний чоловік планує кругосвітню подорож, на яку знадобиться ще близько року.

Вчитель німецької мови розповідає, що в день в середньому долає до сотні кілометрів.

В дорозі Аллеманд намагається зупинятися у людей, які, як і він, володіють мовою есперанто.