Українські дайвери розповіли, що зробили для порятунку застряглих у тайській печері дітей (відео)

"Дітям треба буде навчитись дихати з аквалангом. Усе інше за них зроблять "Котики". Їх будуть тягнути вздовж мотузки, а їм треба буде лише дихати через регулятор аквалангу", - розповів українець.

Двоє українців - Всеволод Коробов та Максим Полежака - долучились до порятунку застряглих у тайській печері дітей. Про їхній внесок та роль у рятувальній місії Всеволод розповів ТСН.

За його словами, українці були у міжнародній команді, головне завдання якої – допомогати американським "Морським котикам". Українці там були як знавці печерного дайвінгу.

Так, команда під водою у суцільній темряві прокладала дороги з мотузок. За допомогою них тепер рухаються інші дайвери, передаються інструменти, і найголовніше – саме ними, скоріш за все, будуть виводити дітей з печери, розповів Коробов.

"Дітям треба буде навчитись дихати з аквалангом. Усе інше за них зроблять "Котики". Їх будуть тягнути вздовж мотузки, а їм треба буде лише дихати через регулятор аквалангу", - розповів українець. Він також зазначив, що роботу у найвіддаленішій печері виконав саме Максим Полежака.

Наразі рятувальники вже не в печері. "Зробили все, що треба було. Там зараз працюють тайські військові, їм допомагає австралійська морська поліція та американські спеціалісти", - пояснив Всеволод.

"А зараз найважча частина: знайти спосіб витягнути дітей. Командний мозковий штурм", - написав дайвер у Facebook.

2 липня у тайській печері після 9 днів пошуку знайшли живою дитячу футбольну команду. Дванадцятеро підлітків, найстаршому з яких 16, та їхній 25-річний тренер загубилися в суботу, 23 червня. Хлопці пішли на прогулянку серед скель у місті Чіанг Рай. Мандрівку дітей перервала злива, припускають - саме негода та вода, що залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло. Підлітків розшукували вздовж всієї 8-кілометрової пастки.