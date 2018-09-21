У центрі Лондона встановили яскравого "розумного" лева, який зачитує вірші перехожим (відео)
13:07, 21 вересня 2018Новини туризму
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Людям достатньо лише вписати на сенсорному екрані будь-яке слово, і саме його розумна скульптура використає у віршах.
У центрі Лондона поруч із чотирма бронзовими левами встановили нову яскраву скульптуру хижака
У центрі Лондона поруч із чотирма бронзовими левами встановили нову яскраву скульптуру хижака.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, на відміну від своїх сусідів, цей звір не мовчить, а завдяки штучному інтелекту він генерує вірші для перехожих.
При цьому усіх охочих закликають "погодувати" лева – на сенсорному екрані вписати будь-яке слово, і саме його розумна скульптура використає у віршах. Після того впродовж дня у пащі хижака транслюють поєтичні рядки.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, у Чехії стародавню церкву митці "населили" духами.
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