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У центрі Лондона встановили яскравого "розумного" лева, який зачитує вірші перехожим (відео)

13:07, 21 вересня 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, на відміну від своїх сусідів, цей звір не мовчить, а завдяки штучному інтелекту він генерує вірші для перехожих.

При цьому усіх охочих закликають "погодувати" лева – на сенсорному екрані вписати будь-яке слово, і саме його розумна скульптура використає у віршах. Після того впродовж дня у пащі хижака транслюють поєтичні рядки.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у Чехії стародавню церкву митці "населили" духами.

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Теги: #Лондон#Великобританія#скульптура#сучасне мистецтво#інсталяція