Декорації серіалу «Гра престолів» в Північній Ірландії перетворять на туристичні пам'ятки

Відкрити нові туристичні локації планують вже у 2019 році.

Канал HBO планує перетворити на туристичні пам'ятки локації в Північній Ірландії, в яких знімався серіал «Гра престолів».

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Про це повідомляє deadline.com. Відзначається, що сцени у Вінтерфелі в 1 сезоні знімалися в ірландському замку Уард. Сцени у штабі Нічного Дозору – Чорному Замку, знімалися в селищі Магерморн (Magheramorne), а деякі сцени в Королівській Гавані – в селий Армой.

Відкрити нові туристичні локації планується вже в 2019 році. Плануються також туристичні тури на кіностудію Linen Mill.

Нагадаємо, 8 сезон культового серіалу стане останнім. Раніше телеканал HBO опублікував промо-ролик майбутніх прем'єр 2019 року. У відео увійшли і доадры з фінального сезону «Гри престолів».