Між Києвом та Лос-Анджелесом може з’явитися пряме авіасполучення

Наразі з Києва до Лос-Анджелеса можна долетіти лише з пересадками в європейських аеропортах.

Між Києвом (Україна) та Лос-Анджелесом (США) може з’явитися пряме авіасполучення.

Про це стало відомо за результатами робочого візиту до США міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, повідомляє прес-служба відомства.

Під час візиту Омелян зустрівся з керівництвом Міжнародного аеропорту «Лос-Анджелес» та ознайомився з роботою одного з найбільших повітряних хабів у світі.

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Повідомляється, що серед іншого сторони обговорили можливість налагодження прямого авіасполучення між аеропортами «Лос-Анджелес» і «Бориспіль». Керівник аеропорту Лос-Анджелесу висловив зацікавленість і пообіцяв провести роботу з американськими авіакомпаніями за цим напрямком. Також сторони висловили зацікавленість щодо розвитку карго перевезень.

Як зазначають у прес-службі міністерства, аеропорт Лос-Анджелесу входить до топ-5 найбільш завантажених аеропортів світу і посідає друге місце у Сполучених Штатах. Його пасажиропотік складає понад 84 млн пасажирів на рік. Протягом багатьох років аеропорт вважається найпопулярнішим пунктом відправлення/призначення у світі, тобто місцем, де люди починають або закінчують їх подорож. Також в аеропорту працює один із найбільших карго-терміналів у Західній півкулі.

Наразі з Києва до Лос-Анджелеса можна долетіти лише з пересадками в європейських аеропортах.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в аеропорту "Бориспіль" знову відкриють термінал F заради лоукостів.