Британська авіакомпанія анонсувала перший в історії ЛГБТ-рейс (відео)

Рейс з Лондона до Нью-Йорка відправиться 28 червня 2019 року, де проводитиметься традиційний WorldPride – одна з найважливіший подій у світі ЛГБТ-спільноти.

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic анонсувала спеціальний рейс Pride Flight, особливістю якого є екіпаж з представників ЛГБТ-руху, включаючи пілотів і стюардів.

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Як повідомляє The Guardian, рейс з лондонського аеропорту Хітроу в нью-йоркський аеропорт Ньюарк відправиться 28 червня 2019 року, де цього разу з 12 травня по 30 червня проводитиметься традиційний WorldPride – одна з найважливіший подій у світі ЛГБТ-спільноти. Сам рейс буде приурочений до 50-річчя серії бунтів під назвою «Стоунволл», що стали початком справжньої боротьби представників ЛГБТ-руху за свої права. Всього в рамках Stonewall 50 Edition від WorldPride NYC буде представлено понад 50 подій, в тому числі марші, вечірки, дискусії, культурні події та багато іншого, а кульмінацією всього стане грандіозний Pride March 30 червня.

«Ми не з тих компаній, які можуть відзначити таку подію наполовину: ми збираємося організувати все по максимуму», - заявив виконавчий віце-президент Virgin Atlanti Марк Андерсон, і анонсував масштабну розважальну програму на час всього польоту.

Восьмигодинний політ на рейсі Pride Flight буде супроводжуватися спеціальною програмою, ведучим якої стане американський актор і співак Тітусс Бюрджесс. Пасажирів першого в історії ЛГБТ-рейсу протягом усього польоту розважатиме ді-джей, різні перформанси, серед яких драг-квін шоу, інтерактивні ігри, в тому числі швидкі побачення, тощо.

Квитки на рейс надійшли у продаж 10 жовтня 2018 року за ціною від 380 фунтів. Однак наразі на сайті авіакомпанії доступні лише квитки від 903 фунтів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві відкрили виставку про представників ЛГБТ, які воювали на Донбасі .