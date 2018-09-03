У Києві відкрили виставку про представників ЛГБТ, що воювали на Донбасі (відео)

Автору вдалося вмовити сфотографуватись лише дев’ятьох представників ЛГБТ-спільноти.

У столиці відкрилась виставка «Ми були тут», присвячена українцям-представникам сексуальних меншин, які воювали на сході України.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що автору вдалося вмовити сфотографуватись лише дев’ятьох представників ЛГБТ-спільноти. Їх портрети виставлено із закритими обличчями та зміненими іменами.

Втім, поки проект готувався, один з хлопців все ж таки розповів про свою орієнтацію: спочатку побратимам з батальйону, а потім - всій Україні.

Виставка проходить під посиленими заходами безпеки. На вулиці відвідувачів охороняє загін поліції, а всередині охоронці в усіх перевіряють вміст сумок. Усі побоюються провокацій з боку радикалів.

Зазначається, що автор проекту Антон Шебетко два місяці шукав серед геїв і лесбійок тих, хто боронив донбаську землю від проросійських бойовиків.

«Я до кінця не вірив, що мені вдасться реалізувати цей проект. Давайте говорити, що там є люди за п'ятдесят, там є ЛГБТ, там є жінки, там є всі», - каже автор.

Одна з героїв виставки – 34-річна дівчина, чий портрет підписаний як Софія. Свого справжнього імені вона не називає – боїться нападу. На фронті дівчина воювала в піхоті. Там свою орієнтацію не афішувала, але, зізнається, такої потреби не було - там усі рівні.

Учасник виставки, який відкрився - Віктор Пилипенко («Француз»), ветеран батальйону "Донбас". В 2015 році боронив селище Широкине біля Маріуполя. Під час підготовки виставки Віктор вирішив викласти у Facebook публічне зізнання. Каже, радикалів більше не боїться.

«Я - гей. Відкритий. Так. Мене звати Віктор Пилипенко, я воював за Україну, за її незалежність, її суверенність. І тут на мене буде нападати хтось? За що? За те, що я захищав їхні дупи», - каже «Француз».

Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців. Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту.

Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ". Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб, однак того ж дня усіх відпустили.