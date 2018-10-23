Сотні тисяч туристів приїхали до Шанхаю на відкриття масштабного світлового шоу (відео)

Дійство покликане привернути увагу до Шанхаю, адже місто готується до відкриття міжнародної виставки імпортних товарів, що відбудеться в Китаї вперше з 5 по 10 листопада.

У Шанхаї презентували масштабне світлове шоу. Новітні хмарочоси і старовинні будинки китайського мегаполісу прикрасили сотнями барвистих ліхтарів, йдеться в сюжеті ТСН. Читайте такожКитайці побудували розкішний готель у вигляді величезного пончика (відео) Різнокольоровою підсвіткою облаштували також і усі прибережні фонтани. Аби побачити яскраве шоу на власні очі, до культурного центру Китаю з'їхалися сотні тисяч туристів. Дійство покликане привернути увагу до Шанхаю, адже місто готується до відкриття міжнародної виставки імпортних товарів, що відбудеться в Китаї вперше з 5 по 10 листопада. Участь у заході візмуть понад 2800 компаній з усього світу. Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Китай дозволив регулярні рейси з України на місцевий тропічний курорт.

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