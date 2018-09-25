Китай дозволив регулярні рейси з України на місцевий тропічний курорт

На даний момент заявки на отримання прав на регулярні польоти з Києва в два міста на острові Хайнань подали одразу три українські авіакомпанії.

Китай погодився внести міста Хайкоу і Санья на тропічному острові Хайнань в список пунктів, куди можливе виконання регулярних рейсів з України, повідомили у Державіаслужбі України.

Як повідомляє avianews.com, відповідне рішення китайська сторона підтвердила листом від 4 вересня у відповідь на пропозицію Державіаслужби України, направлену в липні в Громадянську авіаційну адміністрацію Китаю.

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У листі зазначено, що призначені авіаперевізники можуть виконувати необмежену кількість рейсів на острів Хайнань, користуючись правом 3 і 4 свободи повітря – воно передбачає можливість перевезення пасажирів і вантажів з України в Китай і в зворотному напрямку.

При цьому на даний момент заявки на отримання прав на регулярні польоти з Києва в Хайкоу і Санью подали одразу три українські авіакомпанії - МАУ, Azur Air Ukraine і SkyUp. Їх комісія Державіаслужби України розгляне на засіданні, яке відбудеться 26 вересня. Водночас для виконання безпосадкових польотів в Китай необхідні далекомагістральні літаки є в парку МАУ і Azur Air Ukraine.

Зазначимо, острів Хайнань розташований на одній широті з Гаваями і характеризується тропічним кліматом. Центральна і південна частини острова покриті густими лісами з безліччю унікальних видів флори і фауни, багато з яких взяті під охорону ЮНЕСКО. Найвідомішою пам'яткою є вулкан Ма-Ань, що знаходиться в 15 км від Хайкоу. По діаметру кратера облаштовано оглядовий майданчик. Горловина являє собою застиглу лаву, порослу густим чагарником і рідкісними тропічними деревами. У південній частині острова знаходиться цілорічний курорт Санья, навколо якого в трьох затоках знаходиться більшість готелів і основні зони відпочинку острова.

Наразі регулярні рейси в Китай виконує тільки МАУ. Авіакомпанія літає між Києвом та Пекіном. При цьому існуючі домовленості про повітряне сполучення між Україною і Китаєм дозволяють авіакомпаніям кожної зі сторін здійснювати сумарно до 14 рейсів на тиждень у Пекін, Шанхай і Гуанчжоу, але не більше 7 рейсів на тиждень по кожному напрямку. Раніше в МАУ заявляли про бажання почати польоти з Києва в Шанхай, однак на заваді цьому стало питання отримання необхідних слотів в китайському аеропорту.

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