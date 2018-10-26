Найпопулярніший курорт Філіппін відкрили для туристів після піврічної перерви на відновлення природи (фото)

Тропічний острів Боракай закрили для відвідування 26 квітня 2018 року, оскільки за останні роки численні туристи завдали серйозної шкоди його природі.

Найпопулярніший курорт Філіппін острів Боракай 26 жовтня 2018 року знову відкрили для відвідин туристами після шести місяців перерви.

Фото першого дня роботи Боракая опублікував фотосервіс Reuters.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку квітня 2018 року влада Філіппін анонсувала закриття курорту Боракай для туристів. На такий крок в країні пішли через серйозну шкоду, завдану цьому мальовничому місцю численними туристами, вирішивши, що природі потрібно дати час на відновлення.

За ці півроку на острові проводили різні екологічні роботи, спрямовані на порятунок його первісної природи, а також очищали все навкруги від сміття.

Численні туристи-любителі екзотичного відпочинку до останнього дня не покидали курорт, тому деяких довелося навіть вмовляти поліції.

Істотний збиток тоді зазнали працівники сфери обслуговування на острові Боракай – частина з них потрапила під скорочення, а частина не встигла вчасно розпродати свої товари.