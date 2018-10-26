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Найпопулярніший курорт Філіппін відкрили для туристів після піврічної перерви на відновлення природи (фото)

15:32, 26 жовтня 2018
Новини туризму
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26 жовтня туристи повернулися на Боракай / Фото REUTERS

Фото першого дня роботи Боракая опублікував фотосервіс Reuters.

Перші туристи на Боракай / Фото REUTERS

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку квітня 2018 року влада Філіппін анонсувала закриття курорту Боракай для туристів. На такий крок в країні пішли через серйозну шкоду, завдану цьому мальовничому місцю численними туристами, вирішивши, що природі потрібно дати час на відновлення.

За ці півроку на острові проводили різні екологічні роботи, спрямовані на порятунок його первісної природи, а також очищали все навкруги від сміття.

Захід на Боракай / Фото REUTERS

Численні туристи-любителі екзотичного відпочинку до останнього дня не покидали курорт, тому деяких довелося навіть вмовляти поліції.

Істотний збиток тоді зазнали працівники сфери обслуговування на острові Боракай – частина з них потрапила під скорочення, а частина не встигла вчасно розпродати свої товари.

Боракай за день до закриття
Боракай за день до закриття /  © REUTERS
Пляж курорту Боракай
Пляж курорту Боракай /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Узбережжя курорту Боракай
Узбережжя курорту Боракай /  © REUTERS
Туристи залишалися на Боракаї до останнього дня
Туристи залишалися на Боракаї до останнього дня /  © REUTERS
Туристи за кілька днів до закриття курорту
Туристи за кілька днів до закриття курорту /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Місцева поліція просить туристів покинути пляж
Місцева поліція просить туристів покинути пляж /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Місцеві музиканти за день до закриття курорту
Місцеві музиканти за день до закриття курорту /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Сувенірні крамниці влаштували розпродаж перед закриттям
Сувенірні крамниці влаштували розпродаж перед закриттям /  © REUTERS
Працівники сфери обслуговування підраховують збитки
Працівники сфери обслуговування підраховують збитки /  © REUTERS
Багато працівників змушені покинути курорт через скорочення після закриття
Багато працівників змушені покинути курорт через скорочення після закриття /  © REUTERS
Працівники курорту роблять селфи перед від'їздом
Працівники курорту роблять селфи перед від'їздом /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Житель Боракаю прогулюється по вільному від туристів пляжу
Житель Боракаю прогулюється по вільному від туристів пляжу /  © REUTERS
З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу
З самого ранку 26 квітня місцеві служби приступили до прибирання пляжу /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Теги: #Філіппіни#остров#Боракай#екзотика#тропіки