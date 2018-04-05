Найпопулярніший курорт Філіппін закриють на півроку (відео)

19:11, 05 квітня 2018
Новини туризму
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Острів Боракай / REUTERS

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, прес-секретар президента країни повідомив, що острів закриють 26 квітня. Раніше президент Родріго Дутерте заявив, що Боракай "перетворюється на стічну канаву", і пригрозив його закрити.

Тільки в минулому році тропічний острів, відомий своїми пляжами з білим піском, відвідали 2 млн осіб. На острові зареєстровано понад 500 компаній, що заробляють на туристах. У минулому році їхній сукупний дохід склав більше 1 млрд доларів. Уряд пообіцяв виділити фінансову допомогу фірмам, які постраждають від введеної заборони.

Острів Боракай / REUTERS

Влада прийняла рішення, керуючись турботою про стан навколишнього середовища. За їхніми словами, місцеві фірми зливають стічні каналізаційні води прямо в море.

Острів Боракай / REUTERS

В кінці березня була закрита для відвідувань бухта Майя Бей в Таїланді, яку щодня відвідують близько 4 тисяч туристів. Популярною вона стала завдяки фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо.

Влада країни заявила, що в результаті величезного напливу відвідувачів серйозно постраждали флора і фауна бухти, і прийняла рішення закрити її на чотири місяці.

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Теги: #туризм