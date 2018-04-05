Найпопулярніший курорт Філіппін закриють на півроку (відео)

Президент заявив, що популярний серед туристів острів Боракай "перетворюється на стічну канаву", і пригрозив закрити його назавжди.

Філіппінська влада вирішила на півроку закрити для туристів острів Боракай. Через велику популярність серед любителів екзотичного відпочинку цьому мальовничому місцю площею 10 кв. км було завдано серйозної шкоди.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, прес-секретар президента країни повідомив, що острів закриють 26 квітня. Раніше президент Родріго Дутерте заявив, що Боракай "перетворюється на стічну канаву", і пригрозив його закрити.

Тільки в минулому році тропічний острів, відомий своїми пляжами з білим піском, відвідали 2 млн осіб. На острові зареєстровано понад 500 компаній, що заробляють на туристах. У минулому році їхній сукупний дохід склав більше 1 млрд доларів. Уряд пообіцяв виділити фінансову допомогу фірмам, які постраждають від введеної заборони.

Влада прийняла рішення, керуючись турботою про стан навколишнього середовища. За їхніми словами, місцеві фірми зливають стічні каналізаційні води прямо в море.

В кінці березня була закрита для відвідувань бухта Майя Бей в Таїланді, яку щодня відвідують близько 4 тисяч туристів. Популярною вона стала завдяки фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо.

Влада країни заявила, що в результаті величезного напливу відвідувачів серйозно постраждали флора і фауна бухти, і прийняла рішення закрити її на чотири місяці.