Багатогранний Страсбург: чим зайнятися у найбільш німецькому місті Франції

Найбільш німецьке місто Франції вражає несподіваними поєднаннями: офіси сучасних європейських інституцій сусідять з тихими вуличками Старого міста, а французькі білі вина — з пивом і традиційними німецькими стравами з тушкованої капусти і сосисок.

Страсбург, французьке місто на кордоні з Німеччиною. Його справжній дух — це стара Європа історичного центру: літні будиночки, квіти на підвіконнях, розкішні клумби.

Тут де не дістань фотоапарат — скрізь можна зробити знімок, схожий на ідеальну листівку, ділиться враженнями ведучий Вадим Карп'як у журналі "Новое время".

"Саме по собі це невелике місто, де всі пам'ятки можна обійти пішки. Одна з найцікавіших — 600-річний винний підвал у будинку колишнього госпіталю: вином, а іноді й цілими виноградниками висловлювали свою подяку лікарям їх пацієнти. Сьогодні в цьому сховищі можна побачити саму стару винну бочку в світі, зроблену в 1472 році. Тепер у підвалі зберігають свою продукцію місцеві виноробні", - розповідає Карп'як.

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Страсбург — місто досить дороге. І якщо хочете заощадити, не варто боятися місцевих фастфудів.

"Для мене стало одкровенням, що городяни люблять курку гриль зі смаженою картоплею — таку їжу можна купити просто на вулиці. Якщо ж хочеться чогось більш оригінального, йдіть на площу до оперного театру, на ринок. Там можна накупити різних сирів, теринов (страву з м'яса з овочами у вигляді хлібної одиниці), паштетів — все буде дешево і смачно", - радить ведучий.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

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