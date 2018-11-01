Дубай став Меккою для туристів-любителів новизни і шику

Розмах в Дубаї відчутний у всьому - у висоті хмарочосів, розмірах автомобільних розв'язок та фонтанах площею з князівство Монако.

Розмах в Дубаї відчутний у всьому - у висоті хмарочосів, розмірах автомобільних розв'язок, фонтанах, за величиною порівняних з князівством Монако, а також у відсутності пішоходів і стовідсотковій автомобілізації населення.

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Про це йдеться в опублікованій в "Новом времени" колонці Надії Ватулєвой, керівника відділу комунікацій благодійних проектів одного з українських фондів. Після візиту до Дубаю Ватулєва зазначає, що це Мекка для любителів новизни і шику. "Головні визначні пам'ятки емірату не музеї та галереї, а готелі, аквапарки, нічні клуби і гігантські торгові центри. Крім того, тут чудові пляжі з чистим білим піском і блакитною водою", - ділиться враженнями вона.

Вона відзначає, що громадськийтранспорт в Дубаї є, але він малопомітний, а місцеве населення практично ним не користується. Крім того, як додає вона, Дубай не для піших прогулянок. "Тут з точки А в точку В потрібно пересуватися на машині: те, що на карті виглядає, як "перейти через дорогу", виливається в 40 хвилин шляху по пекучому сонцю", - повідомляє Ватулєва.

"З Дубаю треба обов'язково з'їздити в столицю ОАЕ і відвідати музей Лувр Абу-Дабі, який відкрився в 2017 році. Сама експозиція невелика, але, як і в паризькому оригіналі, тут представлені всі епохи - від витоків світобудови до імпресіоністів", - радить вона.

Також Ватулєва зазначає, що незважаючи на навколишню розкіш, хороші зарплати і гідний рівень життя, ніхто, крім громадян ОАЕ, не відчуває себе захищеним. "Отримати місцевий паспорт іммігранту неможливо, навіть проживши в країні все життя. Пенсія тут теж не передбачена", - ділиться інформацією вона.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 1 листопада 2018 року.