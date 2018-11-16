Франція святкує новий врожай молодого вина Божоле (фото, відео)

Французи по всій країні з розмахом відзначають свято молодого вина, під час якого проводять дегустації та розважаються.

У третій четвер листопада Франція святкує новий врожай молодого вина Божоле.

Як ідеться в сюжеті ТСН, у свято Божоле у французьких закладах келих молодого вина можуть налити абсолютно безкоштовно. Під час святкування французи проводять дегустації та розважаються.

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Коли йдеться про вино, французи дуже консервативні. Торішнє Божоле з банановим смаком стало повним фіаско.

Цього року виноробам вдалося повернутися до класики: літо у Франції видалося сонячним і спекотним, тому смак у молодого вина насиченофруктовий. Але і він довподоби не всім.

Французи надають перевагу вину довгої витримки. Кожна друга пляшка Божоле йде на експорт. Більшість - до Японії. Однак ця дегустація - традиція, яка, здається, не втрачає своєї популярності. Тому свято тривало аж до ранку.