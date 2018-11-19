Небезпечна спокуса: через шторм серфери не поспішають покидати португальський пляж, відомий найбільшими хвилями (відео, фото)

Нещодавно на всесвітньо відомому пляжі пройшов Чемпіонат світу з серфінгу, однак і після його завершення тримаються настільки «спокусливі» хвилі, що екстремали не поспішають збиратися додому.

Серфінгісти не спішать їхати з португальського міста Назаре навіть після завершення Чемпіонату світу, який проходив тут минулого тижня. Усе через такі «спокусливі» великі хвилі.

Читайте такожСкляний, з драконячими яйцями, чорним піском та літаками над головою: ТОП-5 найоригінальніших пляжів світу (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, через шторм хвилі на узбережжі Атлантичного океану сягають 15 метрів. Тож любителі покататися на дошках вирішили ще кілька днів позайматися улюбленою справою вже після Чемпіонату світу з серфінгу, який проходив тут минулого тижня.

На вправних серфінгістів прийшли подивитися й десятки місцевих жителів.

Зазначимо, саме португальський пляж Прая-ду-Норті (або ж Північний пляж), розташований у Назаре та відомий своїми сприятливими умовами для серфінгу, є одним з найпопулярніших місць у світі для любителів екстремально покататися на дошках.

Свого часу завдяки своїм гігантським хвилях Прая-ду-Норті навіть був занесений до Книги рекордів Гіннеса, як місце, де серфери підкорювали найбільші хвилі. Дуже високі ламані хвилі тут формуються, зокрема, завдяки наявності підводного Каньйону Назаре, особливості потоків якого роблять хвилі набагато більшим.