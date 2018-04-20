Серфери з усього світу з'їжджаються на португальський пляж за найвищими хвилями (фоторепортаж)

Щоб отримати найкращі у світі хвилі для серфінгу - зовсім не обов'язково їхати на Гаваї або в Австралію.

Прая-ду-Норті (або ж Північний пляж) - популярний пляж, розташований у Назаре, Португалія, відомий своїм сприятливими умовами для серфінгу.

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Свіжі фото з цього португальського пляжу, де серфери вже відкрили сезон, опублікував фотосервіс Reuters.

Так, завдяки своїм гігантським хвилях Прая-ду-Норті навіть був занесений в Книгу рекордів Гіннеса, як місце, де серфери підкорювали найбільші хвилі.

Дуже високі ламані хвилі тут формуються, зокрема, завдяки наявності підводного Каньйону Назаре, особливості потоків якого роблять хвилі набагато більшим.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.