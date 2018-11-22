У Тернополі розпочався великий туристичний форум

Триватиме форум до 24 листопада. Участь у ньому беруть туроператори з усієї України, яким представлять родзинки Тернопілля.

У Тернополі 22 листопада розпочався туристичний форум «Тернопілля-2018».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід стартував із дискусійних панелей «Брендування територій», «Просування турпослуг в інтернеті», «Контроль екскурсійної діяльності, як основа національної безпеки». Наступні два дні форум проходитиме у Чорткові та Заліщиках.

«Галузь туризму – одна із пріоритетних щодо розвитку нашого краю. Цього року ми вже зробили конкретні справи: завершили реконструкцію цілої низки доріг до пам’яток історичної спадщини. І що важливо, відремонтували дорогу Тернопіль–Львів. Якщо раніше до Львова заїжджали за три години, то тепер трохи більше за годину. Водночас, важливо, що трафік збільшився від 16-ти до 32-ох одиниць протягом доби, а це означає, що Тернопілля відкриває себе для внутрішнього та зовнішнього туриста», – зазначив під час відкриття форуму голова ТОДА Степан Барна.

Триватиме форум до 24 листопада. Участь у ньому беруть туроператори з усієї України, яким представлять родзинки Тернопілля.