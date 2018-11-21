На Тернопільщині з 22 по 24 листопада проходитиме туристичний форум «Тернопілля-2018»

Основні тематичні напрямки форуму: брендування територій, просування турпослуг в інтернеті, контроль екскурсійної діяльності, як основа національної безпеки, подієвий туризм, організація заходів: помилки і пошук партнерів, джерела фінансування туристичних проектів.

У різних містах Тернопільщини з 22 до 24 листопада 2018 року відбудеться туристичний форум «Тернопілля-2018».

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час форуму буде обговорено актуальні питання із найвідомішими практиками та оцінено можливості для подальшого розвитку.

Основні тематичні напрямки форуму: брендування територій, просування турпослуг в інтернеті, контроль екскурсійної діяльності, як основа національної безпеки, подієвий туризм, організація заходів: помилки і пошук партнерів, джерела фінансування туристичних проектів.

Участь в заході також візьмуть представники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів. У виступах будуть розглядатися питання, які особливо є важливими для розвитку державних органів, об'єднаних територіальних громад, місцевих органів самоврядування, навчальних закладів.

Перший день форум прийматимуть Український дім «Перемога» (м. Тернопіль), другий – комплекс «Асторія» (м. Чортків), третій – ТК «Мішин-сіті» (Заліщики).

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині створили інтерактивну туристичну карту.