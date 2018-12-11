50 тисяч вогників та казкові гості: житель Каліфорнії щодня влаштовує яскраве різдвяне шоу (відео)
19:05, 11 грудня 2018Новини туризму
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Шоу триває щовечора по дві години.
Дім прикрашають 50 тисяч вогників та фігури казкових персонажів / скріншот відео ТСН
Житель Каліфорнії щодня влаштовує яскраве різдвяне свято для сусідів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, мешканець американського штату Каліфорнія щодня влаштовує яскраве святкове дійство для сусідів. Його дім прикрашають 50 тисяч вогників, фігури сніговиків, ельфів та Санти - і все це блимає і рухається під музику. Каже - різдвяну виставу у своєму будинку влаштував на пам'ять про покійних маму і тата, які це свято дуже любили.
Готуватися до Різдва чоловік починає у квітні – обирає мелодії та програмує на комп’ютері кожен рух казкових персонажів. Сусідів і гостей чоловік зустрічає зі смаколиками.
Шоу триває щовечора по дві години і відбуватиметься аж до самого Різдва.
Житель Каліфорнії щодня влаштовує яскраве різдвяне свято для сусідів
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